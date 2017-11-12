أعلنت البورصة ، اليوم الأحد، فوز الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)، بصفقة شراء حصة 12.1% في مجموعة زين الكويتية للاتصالات، مقابل 1.35 مليار دولار.

جاء ذلك، بعد انتهاء المزاد الذي أقيم في البورصة لبيع الحصة المذكورة.



ولم يتقدم أي طرف آخر لدخول المزاد؛ بينما ستؤول الصفقة لـ "عمانتل" التي ستقوم باستكمال إجراءات البيع حسب الشروط المعلنة، بحسب بيان للبورصة

وبموجب الصفقة، سيتم الاستحواذ على حصة شركة الخير الوطنية للأسهم وشركتين تابعتين لها (الكويتية البريطانية والخليج الوطنية القابضة) بما يعادل 522 مليون سهم في "زين".



يأتي هذا، بعد شراء عُمانتل لحصة 9.8 بالمائة في"زين"في أغسطس الماضي مقابل 846 مليون دولار.

وستمنح الصفقة الجديدة عُمانتل حصة 21.9 بالمائة من "زين" بقيمة 2.19 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادية للبلاد) والتي تملك 24.6 بالمائة من الشركة.



وتوقعت عُمانتل، أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى إنشاء منصة اتصالات رقمية جديدة قادرة على قيادة التحول الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون المجموعة الجديدة ثالث أكبر مجموعة اتصالات مجتمعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 52 مليون عميل، وفق البيان

"عُمانتل" هي المزود المرخص له تقديم خدمات الهاتف الثابت والإنترنت ومعطيات الاتصالات في السلطنة.<br>

وكانت بورصة الكويت، قد أعلنت عن عدم تقدم أي طرف آخر لدخول المزاد المقرر عقده اليوم الأحد، في تمام الساعة12:55 ظهرا لبيع12.063 % من رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (زين).

وقالت البورصة في افصاح على موقعها الإلكتروني أنها ستستكمل إجراءات البيع بين البائع والمشتري الابتدائي حسب ما هو معلن عنه من قبل.

وقد أعلنت في وقت سابق عن عقد مزاد لبيع 416ر975ر521 سهم من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية ما يعادل نسبة 063ر12 في المئة من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره 781 فلسا كويتيا للسهم الواحد بقيمة اجمالية للصفقة تبلغ 6ر407 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار).