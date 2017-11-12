

أعلنت السفارة السعوديةبالقاهرة عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية (بصمة الأصبع وصورةالوجه) على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة بدءاً من 19نوفمبر الجاري .

ودعت السفارة ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، طالب التأشيرة إلى التوجه لمراكز خدمات التأشيرات، والخصائص الحيوية، التابعة لشركة "تسهيل/ VFS"لسداد الرسوم المقدرة بنحو 5ر4 دولار (بما يعادله من العملة المحلية)،بحيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط، وذلك لإعطاء الراغبينبالحصول على التأشيرة متسع من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.

وحسب السفارة ، سيتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشر ومن يتجاوزون السبعين عاما وحَمَلَّة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ، من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.