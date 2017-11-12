الصبيح: إسرائيل تعمد إلى تحطيم الواقع النفسي للطفل الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، إن الأطفال الفلسطينيين هم الضحايا الأكثر تأثرا بين أبناء الشعب الفلسطيني، بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الذي حمل عنوان"معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل المُنعقد في قصر بيان بحضور سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من المسؤولين.



وأضاف عباس" إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال تخرق بنود الاتفاقيات الدولية، وفتحت سجونا ومحاكم خاصة بالأطفال عام 2009

وأشار إلى أن إسرائيل أقرت في نوفمبر 2015 قانونا يسمح باعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن الـ12، ووضعهم في الاعتقال الإداري (دون محاكمة) لمدة ستة أشهر، مع استمرار اعتقالهم حتى وصولهم السن القانونية لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالكامل



ولفت إلى أن"فلسطين" ماضية في بناء مؤسساتها وفقاً لسيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب، مؤكدا أن ذلك سيكون له انعكاساته وآثاره الإيجابية الواسعة في تحسين حياة الأسرة والأطفال، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى تحطيم الواقع النفسي والوجداني للطفل الفلسطيني، من خلال ممارسات تعسفية تهدف إلى إيجاد واقع طفولة وحياة متدنية.

جاء ذلك خلال في كلمتها في المؤتمرالذي تستمر فعالياته على مدار يومين بمشاركة عربية واسعة ورفيعة المستوى.

وأوضحت االصبيح، أن الصور والمشاهد والأدلة كثيرة على معاناة الطفل الفلسطيني وما يتعرض له من اضطهاد.

وأعربت الصبيح، عن الأمل في أن"يهُبّ الجميع لنصرة الطفل الفلسطيني، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر للحصول على نتائج فعلية وواقعية تنعكس على واقعه للقضاء على معاناته".

وافتتح المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية في الكويت، اليوم، ويختتم أعماله يوم غدا الاثنين.

ويشارك في المؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية من جميع الدول العربية، إضافة إلى 3 وزراء من فلسطين، و58 هيئة رسمية ومدنية من عدة دول.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف والصعوبات التي تعيق عملية تطوير وتعزيز وتوفير واقع أفضل للأطفال الفلسطينيين.

يشار إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 6400 فلسطينيًا، منهم نحو (300) طفل، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.