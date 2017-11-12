بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى ملك المغرب محمد السادس والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وذلك بمناسبة تأهل منتخبي بلديهما لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وأشاد سمو الأمير في برقيتيه بالأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبو المنتخبين المغربي والتونسي مما أسهم في تحقيق هذين الإنجازين، متمنيا للمملكة المغربية ولجمهورية تونس الشقيقتين وشعبيها الكريمين كل التقدم والازدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.