أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر82 نقطة للسعري ليصل إلى 06ر6176 نقطة و8ر5 نقطة للوزني و67ر10 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 4ر13 مليون دينار (نحو 8ر43 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر81 مليون سهم تمت عبر 3723 صفقة.



وكانت أسهم شركات (مشاعر) و(الخصوصية) و(المنتجعات) و(معادن) و(المستثمرون) و(تحصيلات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (المستثمرون) و(بيتك) و(زين) و(أبيار) و(اهلي متحد) و(جياد) الأكثر تداولا.





