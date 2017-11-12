مظاهرات تردد هتاف "يسقط ترامب" قبيل قمة "آسيان"

ترامب يتعهد بزيادة "هائلة" في حجم التجارة مع فيتنام

الجولة شملت اليابان وكوريا الجنوبيةوفيتنام والصين



تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بزيادة هائلة في حجم التجارة" مع فيتنام أثناء استقباله اليوم الأحد في القصر الرئاسي من جانب الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج.وقال ترامب إن حجم التجارة سيصل إلى "مليارات المليارات" من الدولارات.

جاء ذلك بعد وصوله اليوم الأحد إلى الفلبين ، المحطة الخامسة والأخيرة في جولته الأسيويةالأولى له والتي شملت أيضا اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام.

بدوره قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأحد إن من الأفضل ترك ملف السيادة في بحر الصين الجنوبي وشأنه.

وتنافس الصين خمس دول من بينها الفلبين على السيادة في الممر المائي المزدحم.



وأضاف دوتيرتي في مراسم عشية قمة تستضيفها عاصمة بلاده لدول شرق وجنوب شرق آسيا "علينا أن نكون أصدقاء.. هناك متهورون آخرون يودون أن نواجه الصين وباقي العالم بشأن الكثير من القضايا".



وتابع قائلا "من الأفضل ترك ملف بحر الصين الجنوبي وشأنه.. لا يمكن لأحد تحمل الدخول في حرب".

وتطالب الصين بالسيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي في حين تنازعها تلك السيادة تايوان وفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي.

وقبل وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى الفلبين ، اندلعت احتجاجات ضد الرئيس الأمريكي ترامب في العاصمة مانيلا ، وبدأ نشطاء سلسلة من المظاهرات في الشوارع ضد ترامبكما انطلقت مسيرة إلى الموقع المشدد الحراسة لقمة آسيان وإلى مقرالسفارة الأمريكية .

ولكن المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب أوقفوا المتظاهرين قبل وصولهمإلى موقع المؤتمر، بعد أن حاولوا تجاوز الحواجز .









