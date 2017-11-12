استخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه لمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الأمريكية في مانيلا اليوم الأحد قبل بضع ساعات من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الفلبين لحضور قمة إقليمية في آخر محطة ضمن جولة يقوم بها في آسيا.



واعترضت شرطة مكافحة الشغب المسلحة بالعصي والدروع طريق المتظاهرين اليساريين الذين حملوا لافتات تقول "يسقط ترامب" و"تسقط الامبريالية الأمريكية" ثم فتحت عليهم مدافع المياه من سيارة إطفاء.



وقال الطالب اليكسيس دانداي (18 عاما) بعد تفريق المتظاهرين "ترامب هو الرئيس التنفيذي للحكومة الامبريالية في الولايات المتحدة... نعلم أنه هنا للدفع بمعاهدات ظالمة بين الفلبين والولايات المتحدة".



ووصل ترامب إلى الفلبين مساء اليوم الأحد لحضور اجتماع بين زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول أخرى من شرق آسيا بعد حضوره قمة آسيا والمحيط الهادي وقيامه بزيارة لفيتنام.



وقال ترامب في هانوي في وقت سابق اليوم إنه مستعد للتوسط في النزاعات في بحر الصين الجنوبي حيث تنازع أربع من دول آسيان وتايوان الصين في مطالبها بالسيادة على أغلب أجزاء الممر الملاحي المزدحم.



وقال ترامب في اجتماع مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج "إذا كان بإمكاني الوساطة أو التحكيم أبلغوني بذلك أرجوكم... أنا وسيط ومحكم جيد جدا".



وتبنى وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا والصين إطار عمل للمفاوضات في أغسطس آب الماضي لوضع ميثاق شرف للنشاط في بحر الصين الجنوبي في خطوة أشادوا بها باعتبارها تمثل تقدما لكن يراها منتقدون مجرد وسيلة تستغلها الصين لكسب الوقت لتكريس نفوذها.

وقال دبلوماسي من إحدى دول آسيان إن الصين ودول الرابطة العشر سيصدقون على إطار العمل في مانيلا غدا الاثنين



والفلبين هي المحطة الأخيرة في جولة ترامب التي زار خلالها اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام.

ورغم سياسة "أمريكا أولا" التي يتبناها ترامب توفر الجولة بعض التطمينات بأن واشنطن ما زالت ملتزمة حيال المنطقة التي تعتبرها الصين ذات أهمية استراتيجية لها.