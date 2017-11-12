

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اهمية دور المنتديات والمؤتمرات القانونية المتخصصة في اثراء العمل القانوني والاطلاع على احدث ما توصلت اليه القوانين والتشريعات المحلية والاقليمية والعالمية.



وقال العسعوسي ، اليوم الاحد على هامش مشاركته في منتدى قطر للقانون الثالث ان دولة الكويت تستفيد من مثل هذه المحافل القانونية في الاطلاع على التجارب المتميزة وامكانية تطبيقها بالاضافة الى تنمية الفكر القانوني ومجالات تطبيق القوانين المختلفة.



واضاف ان اهمية المنتدى تتمثل في المواضيع القيمة التي سيطرحها نخبة من المفكرين والاكاديميين القانونيين واعضاء النيابة العامة من شتى انحاء العالم لمناقشة محاور مختلفة تصب كلها في شعاره الرئيسي وهو الالتزام الدولي بسيادة القانون.



واوضح ان المنتدى سيركز هذا العام على مضمون الهدف السادس عشر من الاهداف التي اعلنت عنها منظمة الامم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي تتناول موضوعات السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة.



وقال العسعوسي ان المنتدى يتضمن عددا من الجلسات النقاشية التي ستتناول الموضوعات المتعلقة بذلك الهدف الاممي والتي تدعو الى مكافحة الفساد وتمكين النازحين ومكافحة العبودية الحديثة وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية وتعزيز مفهوم الشمول المالي.



واشاد بدور دولة قطر في استضافة هذا المنتدى القانوني العالمي الذي يحضره عدد كبير من رجال القانون والقضاء واعضاء النيابة واعضاء هيئات تدريس القانون والعاملين في مجال القانون والقضاء.



واعرب عن التقدير لجهود النائب العام القطري الدكتور علي المري وحرصه على دعوة المتخصصين من انحاء العالم وسعيه الى خروج المنتدى بالنتائج المنشودة منه.



ويضم الوفد المرافق للمستشار العسعوسي كلا من المحامي العام المستشار مبارك الرفاعي ومراقب ادارة مكتب النائب العام محمد العازمي.



ويأتي هذا المنتدى والذي يتولى تنظيمه محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد استمرارا لسلسلة النجاحات التي حققها المنتدى في عامي 2009 و2012 حيث يقدم المنتدى فرصة فريدة لالتقاء قادة القانون في العالم لبحث الموضوعات المتعلقة باحترام سيادة القانون.



ويشارك في المنتدى الذي افتتح تحت رعاية امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني شخصيات من اكثر من 60 دولة تمثل الدول المتقدمة والنامية.

ويتميز المنتدى بمشاركة عالمية واسعة من قبل نخبة دولية من القانونيين والخبراء التشريعيين من كافة انحاء العالم حيث يشارك في المنتدى رؤساء محاكم عليا وكبار القضاة ونواب عموم ومدعون عامون بالاضافة الى مشاركة العديد من الاكاديميين والعاملين في المجال القانوني.