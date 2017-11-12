أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد توفير خدمة الدفع عبر الرسائل النصية (إس إم إس) لحجز التذاكر وإصدارها والدفع عن طريق (الكي نت) دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة فايز العنزي في بيان صحفي إن الخدمة تأتي ضمن خطط (الكويتية) نحو تطوير آلية التسويق والتسهيل على عملاءها في تبسيط إجراءات عمليات الدفع التزاما منها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات لركابها بما يتناسب مع احتياجاتهم.



وأوضح العنزي أن الشركة وفرت هذه الخدمة بعد تزايد الإقبال من عملاءها على خدمة الحجز الإلكتروني مبينا أن مركز اتصال (الكويتية) يستقبل طلبات الحجوزات وإصدار التذاكر على الرقم 171.



وتأسست (الكويتية) التي تعتبر احدى اقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.