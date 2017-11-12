الخالدي : تطوير قدرات العاملين من الاداريين في مجال التعامل مع الجمهور

المطر :الاحتفال باليوم العالمي للأشعة تخلل التعريف بأنواع جديدة من الأجهزة الطبية

عبدالكريم العبدالله

اعلن مدير مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة ومركز سالم العلي للنطق والسمع د.شعيب المرهون عن تقنين مواعيد الانتظار في كل من "الأشعة" و"العيادات الخارجية" و "العمليات الصغرى"، مشيرا ان المواعيد تصل الى اسبوع تقريبا .

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش احتفال مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة باليوم العالمي للأشعة.

وذكر ان تقنين المواعيد جاء عقب القرار الذي اصدرته وزارة الصحة بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، حيث لوحظ قلة عدد المراجعين مما ساهم في تقنين المواعيد، منوها الى ان المستشفى يقدم كافة الخدمات الطبية للوافدين أسوة بالمرضى الكويتيين، ولا يوجد اي تفرقة في تقديم الخدمات.

وعن اليوم العالمي للأشعة، قال د.المرهون : تم عمل محاضرة تعريفية بهذا اليوم للتعريف بالأشعة التشخيصية والتوعية بأضرارها اذا ما استخدمت بكثرة دون حاجة.



بدوره، اكد مساعد مدير مستشفى زين سعد الخالدي على ان المستشفى يسعى الى تطوير قدرات العاملين من الاداريين، خاصة موظفي العلاقات العامة، من خلال دورات تدريبية في مجال التعامل مع الجمهور بالمستقبل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية لتقديم افضل خدمة للمرضى والمراجعين.

واشار الى ان مستشفى زين يسعى مستقبلا الى تطبيق "التراسل الالكتروني" والاستغناء عن عن الطرق البدليلة والمكلفه للدولة.

من جانبها، قالت مسئولة الأشعة في مستشفى زين لطيفة المطر ان الاحتفال باليوم العالمي للأشعة تخلل التعريف بأنواع جديدة من الأجهزة الطبية التي ستدخل الخدمة قريبا في مجال الأشعة ، ومعرفة استخداماتها.

واشارت الى ان الاحتفال باليوم العالمي للأشعة في مستشفى زين تضمن محاضرة نوقش فيها اهم التطورات في عالم تكنولوجيا الاشعة، بالاضافة لعمل مسابقة تثقيفيه عن الاشعه، كما قام قسم الاشعة بتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور، بالاضافه الى توزيع كتيبات توعويه على المرضى لزياده الوعي المجتمعي بأهمية فحوصات الاشعة التشخيصية؟

وذكرت انه في قسم الاشعة في مستشفى زين تتوفر اجهزة الاشعة العامة و المتنقلة و الاشعة المقطعية لفحوصات الجيوب دون صبغة، اما فحوصات الصبغة فيتم تحويلها الى مستشفى الصباح.

ونوهت الى انه يتم الحصول على مواعيد الاشعة المقطعيه خلال اسبوع، ماعدا في حالة النساء اللاتي يتوقعن حدوث حمل، حيث يجب التاكد من عدم وجود حمل قبل التعرض للاشعه. كذلك في حال كان المريض يخضع لعلاج و يطلب طبيبه المعالج الخضوع للفحص بعد العلاج.