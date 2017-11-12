يطل رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري عند التاسعة والنصف من مساء اليوم مباشرة على الهواء في مقابلة خاصة تجريها معه الإعلامية بولا يعقوبيان وتنقلها القنوات التلفزيونية كافة.



يعقوبيان أكدت في اتصال مع «النهار» الخبر وروت التفاصيل قائلة: «كنت في طريقي إلى أبوظبي برحلة عمل خاصة لا شأن لها بالإعلام، وحين وصلت، وجدت أن الرئيس الحريري كان قد حاول الاتصال بي، فعاودت الاتصال ليخبرني قائلا: «صرلك فترة بدك مقابلة، تفضلي»، فأجبته: «بالطبع»، وهكذا تم الأمر».



وتكمل يعقوبيان التي تستعد للسفر إلى السعودية اليوم: «سأجري مع الرئيس مقابلة خاصة عبر تلفزيون المستقبل، يبدو أن الشاشات جميعها ستنقلها، ولا أؤكد بعد إن كانت ستبث الليلة أم لا، لكنني متوجهة إلى الرياض اليوم مع فريق البرنامج بغرض إجرائها».