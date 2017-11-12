أقام صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم، مأدبة غداء على شرف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان استقبل سموه بقصر بيان ظهر اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين وترأس الجانب الكويتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب الفلسطيني الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين في دولة فلسطين.

وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها في مختلف المجالات وتوسيع اطر التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك.

هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة.