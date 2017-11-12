أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، نجاح مستشفى زين للانف والأذن والحنجرة، ومركز سالم العلي للنطق والسمع، في تقليص مواعيد الانتظار في أقسام الأشعة والعيادات الخارجية والعمليات الصغرى إلى أسبوع بدلا من شهر.

وقال مدير مستشفى زين د.شعيب المرهون، في تصريح صحافي، على هامش احتفال المستشفى باليوم العالمي للأشعة، "إن عملية اختصار المواعيد جاءت عقب تطبيق الوزارة لقرار زيادة رسوم وأسعار الخدمات الصحية على الوافدين"، مؤكدا حرص (زين) على تقديم خدماتها للجميع دون استثناء.

وذكر ان (زين) تعمل جاهدة على تطبيق ملف التراسل الالكتروني لمواكبة التطورات الطبية بهذا المجال، مشيرا الى ان الاحتفال بيوم الاشعة العالمي يهدف الى التعريف بالأجهزة الطبية الجديدة الخاصة بالاشعة التي ستدخل الخدمة قريبا.