أسامة أبو السعود

يصل إلى البلاد غداً وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حيث سيقوم بنقل رسالة شفهية إلى صاحب السمو الأمير، الشيخ صباح الأحمد، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وسيطلع شكري خلال الزيارة على رؤية القيادة في البلاد حول عدد من قضايا المنطقة وخاصة سوريا ولبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري والتصعيد الخليجي ضد ايران وحزب الله اللبناني .

يذكر ان جولة شكرى فى الدول العربية تشمل الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية، سينقل خلالها رسائل شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قادة تلك الدول، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية، والتشاور حول تطورات الأوضاع فى المنطقة.