قال عدد من الفائزين الكويتيين بالدورة السادسة من مونديال مهرجان القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، إن حصول الكويت على المركز الأول بأكبر عدد من الجوائز والمشاركات "يترجم دعم القيادة السياسية لريادة البلاد الإعلامية والثقافية".

وأضاف الفائزون في تصريحات لهم اليوم، "إن حصول الكويت على 45 ميدالية ذهبية وفضية في المونديال الذي أُقيم ما بين 7 و10 نوفمبر الجاري يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في خدمة القضايا الإنسانية والدينية فضلا عن مناصرتها التاريخية للقضية الفلسطينية".

من جانبه قال معد البرنامج الإذاعي الدرامي (أزمنة مقدسة) احمد القادري، إن البرنامج الذي يقدمه فيصل الشمري ويخرجه احمد الفضلي حصل على ميداليتين ذهبيتين في مسابقات المونديال.

وثمن القادري دور الإذاعة الكويتية ممثلة في مدير إذاعة (البرنامج العام) سعد الفندي، ود. فهد الجنفاوي وجهاد العايش ود.عبدالله معروف ود.ناجح بكيرات على جهودهم في إنجاح هذا البرنامج.

من جهته اكد الفائز الشمري أن مثل هذه البرامج "تبعث الحياة مجددا في نفوس البشرية"، مهديا هذا "الإنجاز الكبير" إلى القيادة السياسية لدعمها الكبير للقضايا الإنسانية.

بدوره قال الفائز الفضلي إن هذا الفوز يعد "نتيجة وثمرة حقيقية لبقاء الروح حية في نفوس المسلمين تجاه مقدساتهم"، مبينا ان "القضية الفلسطينية في حاجة للمزيد من العناية الاعلامية واخراجها للامة بغية الاطلاع على تاريخها ونصرة مقدساتها".

وشاركت دولة الكويت في فعاليات المونديال بوفد ترأسه وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإذاعة، الشيخ فهد المبارك وضم كلا من مدير إدارة البرنامج العام سعد الفندي ومدير ادارة التنفيذ والتشغيل بالقناة الاولى في تلفزيون دولة الكويت مشاري البعيجان.

وكان رئيس (مونديال القاهرة) رئيس اتحاد المنتجين العرب د. ابراهيم ابو ذكري اعلن امس الاول الجمعة حصول الكويت على المركز الاول حيث شاركت بنحو 52 عملا تلفزيونيا واذاعيا في حين جاءت الامارات في المركز الثاني تلتها العراق ثم مصر في المركز الرابع.

وشهدت أيام المونديال المعنون ب(لن يكسرنا الإرهاب) تنظيم عدد من ورش العمل واللقاءات التي ناقشت مختلف القضايا الاعلامية العربية.

ويضم المونديال عددا من المهرجانات ابرزها مهرجان القاهرة للاذاعة ومهرجان القاهرة للتلفزيون والبث الفضائي ومهرجان القاهرة لعلوم الاعلام ومهرجان القاهرة للاغنية المصورة ومؤتمر التنمية والاستثمار الاعلامي ومعرض القاهرة للمرئي والمسموع.