أنجزنا أرشفة الآلاف من وثائق المجلس إلكترونياً ويجري حالياً أرشفة جميع الإصدارات





أشادت رئيس مجلس امناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وما حققه من انجازات مشهود لها منذ إنشائه عام 1973، جاء ذلك خلال استضافة جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية مساء الاثنين 6 نوفمبر 2017 للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وذلك بهدف اطلاعه على استراتيجية الجائزة ورؤيتها، وعرض برامجها للمشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ42 الذي سيقام في 15 نوفمبر الجاري.

وقد رحبت الشيخة عايدة السالم بالأمين العام م.علي اليوحة، مشيدة بالانجازات الثقافية التي يحققها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في عهده في مختلف المجالات الثقافية وكذلك أبرز التطورات التي حققها المجلس في مجال استخدام التقنيات بالصورة الحضارية الصحيحة مثل تفعيل استخدام حسابات المجلس على شبكات التواصل الاجتماعي.



وبينت الشيخة عايدة السالم أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية تمد يدها للتعاون مع أي جهة بما يحقق طموحات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتطلعات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي بجعل الكويت في طليعة الدول المتقدمة حضاريا في مجال التقنية التي تسهم في تحويل المجتمع الى اقتصاد المعرفة.

بدوره، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة دعمه لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية، مثنيا على جهودها على المستويين الوطني والدولي، وما تبذله من جهد لتشجيع مختلف القطاعات والمؤسسات تقنيا مما يساهم في تطوير الدولة والافراد إلكترونيا.

وحول المشاريع التقنية في المجالس، قال اليوحة ان المجلس خطا خطوات جيدة في التراسل الإلكتروني داخليا ومع مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا الى ان تنفيذ الاعمال الكترونيا يعزز العمل، ويساهم في سرعة التفاعل على مدار الساعة، بالاضافة إلى انه تمت ارشفة عشرات الالوف من وثائق المجلس الكترونيا، وجار العمل الآن على ارشفة جميع اصدارات المجلس الكترونيا، وهذا عمل يتطلب جهدا ووقتا طويلا، وسيتم انجازه ـ بإذن الله ـ خلال الأشهر القادمة، من جهة أخرى، اشار اليوحة إلى ريادة معرض الكويت للكتاب على مستوى الوطن العربي، وحرص دور النشر من مختلف الدول العربية على المشاركة فيه.



وقبل الاجتماع شهدت القاعة الذكية في مقر الجائزة استقبالا للامين العام تم خلاله عرض استراتيجيتها 2015 ـ 2020 من قبل م. بسام الشمري رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة ود. صفاء زمان عضو اللجنة المنظمة العليا، وشملت العمل على التحول الاستراتيجي نحو تعزيز دور المعرفة والابتكار الذي شهدت انطلاقته الجائزة عام 2015.