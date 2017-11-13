افتتح الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بندر الراشد، البرنامج التدريبي لموظفي البرنامج على اختلاف تخصصاتهم تحت عنوان الارتقاء بتقديم أفضل الأعمال لمراجعي البرنامج.

وقد ألقى الراشد، كلمة أشاد بمادرة مدير شركة نرتقي د.سعاد الزيد في تقديم أربع دورات تدريبية وتأهيلية تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وورشة عمل ودورة الإبداع في بيئة العمل ودورة أخلاقيات المهنة ودورة قيم العمل بناء على توجيه من البرنامج.

كما طالب الراشد الحضور من موظفي البرنامج، بالحرص على الاستفادة من هذه الدورات لما ستحقق من نتائج إيجابية تنعكس على الأداء المهني وأسلوب التعامل الناجح مع مراجعي البرنامج.

والجدير بالذكر أن كل دورة من الدورات تضم حوالي 20 موظفا من موظفي البرنامج من مختلف الإدارات بما يتوافق ونوعية العمل لكل إدارة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورات.

والجدير بالذكر أن دورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تهدف إلى الاهتمام بخدمة العملاء أمرا مهما لنجاح أي مؤسسة، حيث يرى العميل أن من حقه الحصول على الجودة فيما تقدمه له المؤسسة، والاستفسار عما يريد ومن حقه أيضا أن يجد موظفين يجيبون عن استفساراته بشكل جيد، ويرتبط المستوى الذي تقدم به الخدمة بالتطور الثقافي والاجتماعي لطالبي الخدمة من العملاء، حيث إن العالم الآن موجه بقوة نحو اعتبار الجودة حقا أساسيا لكل عميل.