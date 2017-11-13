الأحمد: «البيئة» تدعم النشاط التطوعي والمبادرات الخاصة بالشأن البيئي

الخميس: الملتقى يهدف إلى دعم أكبر عدد من المبادرات المجتمعية وإبراز دورها

حصة آل ثاني: على الدول العربية تكثيف التعاون في الجانب الإنساني

محمد آل ثاني: Ooredoo انتهجت دعم الشباب على العديد من الأصعدة ضمن إستراتيجيتها





عاطف رمضان

أعلنت هيئة الملتقى الإعلامي العربي المنظمة لملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية في نسخته الثانية عن المبادرات الفائزة وذلك خلال الحفل الختامي الذي اقيم أمس الأول في فندق جي دبليو ماريوت، ونظمه الملتقى بالشراكة مع وزارتي «الإعلام» و«الشباب» والمعهد العربي للتخطيط وهيئة الشباب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الدول العربية وعدد من الجهات الخاصة الراعية. وقدم الحفل الاعلاميون نيشان ومحمد الوسمي وعلياء جوهر وضاري البليهيس.

وقد فازت 7 مبادرات باختيار من لجنة التحكيم و3 مبادرات من خلال العرض الذي قام به المبادرون خلال الندوة الصباحية «حياتي في العمل التطوعي»، بالاضافة الى الفائز رقم 11 وقد تم اختياره بناء على تصويت.

وفاز من الكويت كل من: الفريق الكويتي الإنساني (شفاء) والمبرة التطوعية البيئية وفريق (زاد) التطوعي. ومن سلطنة عمان فاز فريق (والله نستاهل) وفريق (على هونك للسلامة المرورية)، وفريق (نحن معك). ومن السعودية فازت مبادرة (المواطنة الرقمية). ومن الجزائر فاز فريق (قل هذه سبيلي). ومن قطر فازت مبادرة (عدسة شبابية). ومن الأردن (مشروع مطر). ومن مصر فازت مبادرة (حياة أفضل).

من جانبه أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أن الملتقى يهدف إلى دعم أكبر عدد من المبادرات المجتمعية على أرض الكويت والعمل على إبراز دور كل منها على حدة في خدمة المجتمع، مشيرا الى ان 860 مبادرة تقدمت للمشاركة منذ الإعلان عن انطلاق الملتقى تأهل منها 90 فريقا ومبادرة تطوعية من مختلف الدول العربية وبدعم وشراكة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

هيئة البيئة

من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن للشباب دورا مهما في نهضة وخدمة المجتمعات باعتبارهم الركيزة التي يقوم عليها المجتمع ومستقبله في التنمية والتطور.

وأضاف ان «البيئة» إحدى الجهات المهتمة بدعم النشاط التطوعي وتحفيز روح الشباب للتطوع ودعم المبادرات الإنسانية كما تدعم المبادرات الخاصة بالشأن البيئي. لافتا الى مشروع (أمنية) لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية الذي بدأ بمبادرة تطوعية من الشباب وتحول إلى مشروع صناعي مدعوم من الدولة. وقال الاحمد ان هيئة البيئة تستقبل المبادرات المتعلقة بالجانب البيئي، وان هذه المبادرات سوف تتحول الى حلم حقيقي. مشيرا الى ان هناك مؤتمرا كبيرا سيعقد خلال مارس المقبل بمشاركة جمعيات نفع عام.

الجامعة العربية

من جانبها قالت مبعوثة الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية الشيخة حصة آل ثاني ان هناك نقصا في تمثيل التعاون في شبكة المعلومات، مطالبة الدول العربية بضرورة التعاون في الجانب الانساني خاصة مع زيادة اعداد اللاجئين بشكل يومي.

اما رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة Ooredoo الكويت الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني فأكد أن دعم الشباب وتمكينهم هو جزء لا يتجزأ من فلسفة الشركة والركائز الأساسية والقيم لديها. وأضاف أن الشركة انتهجت دعم الشباب على العديد من الأصعدة ضمن استراتيجية مدروسة وممتدة على مدار العام.

تكريم الفائزين

كرم الملتقى الفائزين بجائزة الملتقى بالاضافة الى شخصيات ومؤسسات داعمة للعمل التطوعي والإنساني كوزارتي «الاعلام» و«الشباب» وهيئة البيئة وهيئة الشباب والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وبيتك وشركة اوريدو وفندق جي دبليو ماريوت، كما كرمت «الهيئة» الرئيس الفخري للملتقى فهد المعجل ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية حصة آل ثاني وناصر الدوسري وإبراهيم سالم ومحمد المطيري وآسيا الميمني وهم من المهتمين بالعطاء في الجوانب الإنسانية. كما تم تكريم لجنة التحكيم وهم مستشار تطوير ابتكاري وتسويقي م.هاني المنيعي، ورئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني (فنار) د.خالد الشطي، والإعلامي فيصل الشمري، والإعلامية والناشطة الإنسانية سمية الميمني، والصحافية والناشطة في مجالات العمل الإنساني مؤسسة فريق (إنسان) التطوعي أروى الوقيان، ومدير مركز (آثار) للأعمال التاريخية عبدالعزيز العويد.