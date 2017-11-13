عاطف رمضان

أعلنت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح عن إطلاق الوزارة لجائزة التميز والإبداع الشبابي بنسختها الثالثة تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كأول جائزة من نوعها تخصص للشباب على مستوى الوطن العربي.

وأضافت الشيخة الزين خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة «الشباب» أمس بحضور ممثلي جهات حكومية أن الجائزة ترتكز على 10 مجالات مختلفة تمثل حافزا للعمل على خلق وتهيئة بيئة ثقافية وابداعية لإثراء المجتمع الكويتي، لاسيما أنها تقدم لشريحة الشباب من خلال توفير وسائل الدعم المادي والمعنوي على هيئة جائزة سنوية تحفيزا لدورهم الريادي.

وأشارت إلى أن القيمة المادية للجائزة 100 ألف دينار ستسهم في تعزيز الجوانب الوطنية والمعنوية لدى الشباب الكويتي.

وفي سؤال لـ «الأنباء» عن تبني الدولة للمبادرات الفائزة وأكثر الأخطاء الشائعة التي بسببها يتم استبعاد المتقدمين قالت الشيخة الزين انه تم استقطاب الفائزين في الجائزة السابقة واختيارهم ضمن أعضاء لجنة استشارية خاصة بالوزير لأخذ آرائهم في المشروعات الجديدة، مشيرة الى ان القطاعين العام والخاص يتبنيان مثل هذه المبادرات، داعية جميع الجهات الى تبني الأفكار الشبابية.

مجالات الجائزة

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب في وزارة الشباب مشعل السبيعي ان الجائزة تشمل مجال ريادة الأعمال، والتعليم، والإعلام، والثقافة والفنون والآداب، والعمل التطوعي، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، وتعزيز الصحة، والعمارة والتخطيط العمراني والإسكان، والعلوم الشرعية، وجائزة كل منها 10 آلاف دينار.

وعن شروط التقديم أوضح ان منها ان يكون المتقدم فردا أو مجموعة أفراد، على ان يكونوا جميعهم كويتيو الجنسية، وتتراوح أعمارهم بين 14 ـ 35 سنة، على ألا يتجاوز عمر المتقدم 5 عاما في آخر يوم للتسجيل بالجائزة ويجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمشاركة وأن يكون العمل متميزا في المجال المتقدم إليه.

وأشار السبيعي إلى المرحلة الأولى من الجائزة وهي مرحلة الإطلاق والترويج وفتح باب الترشيح وتشمل إطلاق الجائزة بمشاركة الفرق الفنية المعنية بمجالات الجائزة والترويج بتنظيم حملات للتعريف بالجائزة والاشتراك فيها وبرنامجها الزمني المعتمد، وذلك بهدف استقطاب الشباب الكويتي للمشاركة في مجالات الجائزة بدءا من أمس الأحد 12 نوفمبر على موقع وزارة «الشباب»الإلكتروني www.youth.gov.kw وتستمر حتى 14 يناير المقبل، وستبدأ بعدها مباشرة مرحلة فرز طلبات المتقدمين وتقييم المشاريع. وتعلن النتائج 13 مارس المقبل.

معايير الاختيار

وعن معايير اختيار الفائزين قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد ان معايير اختيار الفائز في مجال التعليم أن يكون مميزا في قطاع التعليم (العام ـ الخاص ـ المهني ـ الديني) تحت إدارة وإشراف هيئات التعليم الرسمية في الدولة.

وقال نائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للرياضة، أحمد الخزعل إن معايير اختيار الفائز في مجال الرياضة أن يكون المتقدم حقق أو قدم عملا أو إنجازا في المجالات الرياضية المختلفة، مؤكدا ان الجائزة أتاحت الفرصة للرياضات الأخرى التي لا توجد لها هيئات رياضية (أندية ـ اتحادات) للمنافسة على الفوز بالجائزة.

بدوره، ذكر الوكيل المساعد لشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف خالد بوغيث ان معايير اختيار الفائز في مجال العلوم الشرعية ان يكون قدم عملا أو مجموعة أعمال مميزة في العلوم الشرعية والمتصلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية. لافتا الى انه من الواجب علينا احتضان طاقات الشباب وتذليل الصعوبات في طريقهم حتى يصلوا إلى طريق النجاح.

وفي السياق ذاته، قال الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام جاسم الحبيب إن المجال الإعلامي يشترط في المتقدم أن يكون كل من قدم عملا أو مجموعة أعمال مميزة في المجالات الإعلامية وساهم بشكل فعال في تنمية المجتمع، وهدفنا هو إبراز الطاقات وتحقيق طموح الشباب في مختلف الفئات العمرية.

وقال مدير إدارة الابتكار في مركز صباح الأحمد عبدالله الجدعان: في مجال العلوم والتكنولوجيا يجب أن يكون المتقدم قدم مشروعا علميا مميزا أو اختراعا ذا قيمة علمية في العلوم أو التكنولوجيا.

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاد القبندي إن من أهم الشروط الواجب توفرها أثناء التقديم على الجائزة في مجال ريادة الأعمال أن يكون مشروعا مميزا يتوافر فيه عنصر الابتكار وأن يكون ملكا للمرشح أو شريكا فيه.

وفي الإطار ذاته، ذكر نائب رئيس مركز العمل التطوعي أنور الرفاعي أن من شروط التقدم للجائزة في مجال العمل التطوعي أن يكون قد ساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي.