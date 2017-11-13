الزيارة هي الثالثة للرئيس أردوغان خلال عام واحد ما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحجم الثقة والصداقة والشراكة بين البلدين





أسامة دياب - إسطنبول - «كونا»

يصل إلى البلاد يوم غد الثلاثاء الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وكشف متحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس أن زيارة الرئيس أردوغان تأتي تلبية لدعوة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مضيفا أنها ستتناول العلاقات التجارية الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات المقاولات والاستثمارات والسياحة والصناعة العسكرية والدفاعية والتعليم.

وذكر قالن أن الرئيس التركي سيتوجه بعد ذلك إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الاستراتيجية التركية ـ القطرية.

وأشار المتحدث إلى أن المحادثات التي سيجريها أردوغان في الكويت وقطر ستتمحور حول تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وفد كبير

وحول تفاصيل الزيارة، ذكر السفير التركي لدى البلاد مراد تامير أن الرئيس أردوغان سيصل إلى الكويت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، على أن تبدأ الزيارة الرسمية غدا الثلاثاء، مضيفا أن الوفد المصاحب للرئيس التركي يتكون من 10 وزراء، فضلا عن عدد من النواب في البرلمان التركي.

وكشف تامير، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الزيارة ستشهد توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة بين البلدين ليصبح إجمالي الاتفاقيات التي تسير العلاقات الثنائية بينهما 54 اتفاقية، موضحا أن أبرز هذه الاتفاقيات يتعلق بدعم وحماية الاستثمارات بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية أخرى تتعلق بالتعاون الرياضي، مشيرا إلى ان جدول أعمال الزيارة يحتوي على لقاء سيجمع الوفدين الكويتي والتركي برئاسة صاحب السمو والرئيس أردوغان، فضلا عن لقاء سيجمع الرئيس التركي مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

شراكة مميزة

وردا على سؤال حول إمكانية أن تتطرق المحادثات إلى أوضاع المنطقة، لفت تامير إلى أن تركيا والكويت تجمعهما شراكة مميزة على جميع المجالات ومختلف الأصعدة، موضحا أن كل ما يهم الكويت يهم تركيا والعكس صحيح، والبلدان الصديقان يتابعان ما يحدث في المنطقة بقلق، كما أن تركيا حريصة على التشاور مع الكويت في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك خصوصا في ظل ما يتحلى به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من حكمة وحنكة وخبرة سياسية مميزة، ولذلك يحرص القادة من مختلف دول العالم على الاستماع لوجهة نظره فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة.

وأوضح السفير تامير أن هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس أردوغان إلى الكويت خلال هذا العام، فضلا عن زيارة صاحب السمو إلى تركيا في مارس الماضي، وزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تركيا في سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين تعكس عمق العلاقات الثنائية وحجم الثقة المتبادلة والصداقة والشراكة التي تجمعهما، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يعملان جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات في المنطقة، لافتا إلى التنسيق الدائم والمستمر بين البلدين.