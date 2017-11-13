كوارتييري: الأسبوع الإيطالي يتضمن أنشطة متنوعة لتعزيز التعاون الثنائي





ندى أبو نصر

أقامت لجنة المرأة الدولية بالتعاون مع السفارة الإيطالية اليوم الثقافي الإيطالي في فندق كراون بلازا بحضور جمع كبير من زوجات السفراء والديبلوماسيين والشخصيات النسائية.

وألقى نائب رئيس البعثة في السفارة الإيطالية لدى الكويت اندريا كوارتييري كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث عن نمط الحياة في إيطاليا ومن ثم تم عرض مقطع مرئي مصور عن المعالم والآثار الشهيرة بإيطاليا.

وقال كوارتييري خلال كلمته إنه بالتعاون مع المجلس الثقافي الوطني للثقافة والفنون والآداب سيقام الأسبوع الثقافي الإيطالي في الكويت، وسيتضمن حفلة لفرقة راديو ديرفيش ومعرض الصور للصقور ومعرض التشكيلية ومؤتمرا عن تشجيع الاستثمار والتجارة في إيطاليا وحفل افتتاح معرض الأثاث الإيطالي ومعرض السيارات الإيطالية، كما يتضمن الأسبوع الثقافي افتتاح العرض الرياضي، تحت شعار «مارسوا الرياضة لحياة صحية» وحفل لموسيقى الجاز للفنان باولو فريزو وحفلا موسيقيا للفنانة اريزا للفرقة الموسيقية إضافة إلى معرض لتاريخ الأزياء الإيطالية.

وشكر كارتييري الشركات الراعية، ومنها شركة سبا اند مور وريال بيوتي ولي كافيه وفيتير اند كاستيلو.

ثم قدمت فرقة «راديو درفيش» الموسيقية التي أتت خصيصا إلى الكويت للمشاركة في أنشطة الأسبوع الإيطالي عرضا موسيقيا نال إعجاب الحضور، تبعه عرض حول طهي المأكولات الإيطالية قدمه الشيف الإيطالي الشهير ماركو فيلات وطلب من الحضور مشاركته في تذوق الاطباق الشهية من المطبخ الايطالي.