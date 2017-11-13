القاهرة ـ هناء السيد

تعقد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية مؤتمرا دوليا عن «ثقافة السلام من أجل أمن أجيال المستقبل» في العاصمة الإيطالية روما يوم الأربعاء 22 الجاري وسيقام المؤتمر في جامعة روما الثالثة، بمناسبة افتتاح كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام في أوروبا.

وسيحضر حفل الافتتاح كبار الشخصيات السياسية والفكرية والمؤثرون في القرار لحضور هذا المؤتمر، ومنهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أو ممثله ونائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس جمهورية البرتغال السابق جورج سامبيو ورئيس المعهد الدولي للسلام تيري رود لارسن ووزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة خميس الجهيناوي ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني، والوزير السابق فنشنزو سكوتي ووزيرة الدولة الإيطالية السابقة للشؤون المتوسطية مارتا داسو ورئيسة معهد السياسات المتوسطية حاليا ورئيس البرلمان المالطي مايكل فراندو ووزير الخارجية البلجيكي الأسبق شارل نوتومب وأمين عام مركز الجامعات الأوروبية لحقوق الإنسان والديموقراطية.

وينعقد هذا المؤتمر الدولي بمناسبة افتتاح كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام بأوروبا، والذي يعنى بتدريس ثقافة السلام وآلياتها، وهو المشروع الذي تقدم به رئيس المؤسسة أمام رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي وتم قبوله، ويتمثل المشروع في إدراج مناهج التربية والتعليم عن السلام في شتى أنحاء العالم بهدف تكريس ثقافة التعايش منذ سنوات الإنسان الأولى.