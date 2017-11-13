أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اهمية دور المنتديات والمؤتمرات القانونية المتخصصة في اثراء العمل القانوني والاطلاع على احدث ما توصلت اليه القوانين والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال العسعوسي امس على هامش مشاركته في منتدى قطر للقانون الثالث ان الكويت تستفيد من مثل هذه المحافل القانونية في الاطلاع على التجارب المتميزة وامكانية تطبيقها بالإضافة الى تنمية الفكر القانوني ومجالات تطبيق القوانين المختلفة.

وأضاف ان اهمية المنتدى تتمثل في المواضيع القيمة التي سيطرحها نخبة من المفكرين والأكاديميين القانونيين واعضاء النيابة العامة من شتى انحاء العالم لمناقشة محاور مختلفة تصب كلها في شعاره الرئيسي وهو الالتزام الدولي بسيادة القانون.

وأوضح ان المنتدى سيركز هذا العام على مضمون الهدف السادس عشر من الأهداف التي أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي تتناول موضوعات السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة.

وقال العسعوسي ان المنتدى يتضمن عددا من الجلسات النقاشية التي ستتناول الموضوعات المتعلقة بذلك الهدف الأممي والتي تدعو الى مكافحة الفساد وتمكين النازحين ومكافحة العبودية الحديثة وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية وتعزيز مفهوم الشمول المالي.

وأشاد بدور دولة قطر في استضافة هذا المنتدى القانوني العالمي الذي يحضره عدد كبير من رجال القانون والقضاء واعضاء النيابة واعضاء هيئات تدريس القانون والعاملين في مجال القانون والقضاء.

وأعرب عن التقدير لجهود النائب العام القطري د.علي المري وحرصه على دعوة المتخصصين من انحاء العالم وسعيه الى خروج المنتدى بالنتائج المنشودة منه.

ويضم الوفد المرافق للمستشار العسعوسي كلا من المحامي العام المستشار مبارك الرفاعي ومراقب ادارة مكتب النائب العام محمد العازمي.