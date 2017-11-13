أكدت رئيسة مبادرة النوير الإيجابية الشيخة انتصار سالم العلي امس أن مؤتمر «المرأة في الحرب» المزمع عقده في الكويت 20 الجاري سيبحث دور المنظمات الأهلية والدولية في رعاية المرأة خلال الحروب.

وقالت الشيخة انتصار في تصريح صحافي ان المؤتمر الذي سيقام ليوم واحد هو أول مؤتمر نساني اجتماعي يقام بالتعاون مع كل من البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت ولجنة الصليب الأحمر الدولية وشركة انتصار.



وأضافت انه «للأسف في كثير من الأحيان تنسى المرأة من قبل المنظمات الأهلية والدولية ولا تتم رعايتها» إذ تنصب أغلب طاقات واهتمامات تلك المنظمات على رعاية الأطفال والشيوخ ودعم الرجال.