حنان عبدالمعبود

أطلقت مجموعة فوزية السلطان الصحية سباقها الخيري السنوي Run Kuwait السابع في المركز العلمي، بمشاركة أكثر من 2.300 متسابق ضم حشدا كبيرا من العائلات والأصدقاء.



وأقيم السباق بالتعاون مع الشريك المؤسس للمجموعة، شركة أجيليتي،وحقق السباق نجاحا كبيرا حيث تم جمع ما يفوق مبلغ 40 ألف دينار وهو الذي سيتم تسخيره للدعم والمساهمة في تقديم خدمات وسبل الرعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز تقييم وتأهيل الأطفال التخصصي غير الربحي التابع لمجموعة فوزية السلطان الصحية.



حيث يقدم المركز خدمات طبية وتأهيلية متخصصة تشمل العلاج الطبيعي للأطفال، اضطرابات النطق والتواصل، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية في علم النفس الإكلينيكي والسلوكي.



ومن جانبها قالت المدير الطبي لمجموعة فوزية السلطان الصحية د. إلهام الحمدان «يسعدنا أن يحقق سباق Run Kuwait النجاح الباهر هذه السنة أيضاً ونحن نرى عدداً كبيراً من المشاركين يدعمون هذه المبادرة الرياضية الخيرية.



كما نخص بالشكر الشريك المؤسس، شركة أجيليتي، لرعايتهم هذا الحدث والمساهمة السخية المقدمة من جميع الشركاء الذين يشاركوننا نفس الرؤية والهدف لمساعدة ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما نود شكر جميع المشاركين في السباق والشركات لانضمامهم إلينا في هذا الحدث السنوي على أمل أن تحظى مبادرة Run Kuwait على دعمهم وتشجيعهم المتواصل لسنوات قادمة».



وقد تمتع المشاركون بالسباق بعدد كبير من الأنشطة حيث استهل السباق بممارسة بعض تمارين التحمية قبل الانتقال إلى قرية السباق التي جرى فيها أيضاً توفير مجموعة متنوعة من المرطبات للمشاركين تم تقديمها من قبل الرعاة والشركات المساهمة.



ومن جانبها علقت رئيس مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح: «لقد كانت نتائج سباق هذا العام جديرة بالثناء؛ لذا نيابة عن أجيليتي، أود أن أشكر جميع المشاركين والمتطوعين والعدائين الذين اشتركوا في سباق Run Kuwait وساعدوا في جمع الأموال لإعطاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الدعم الذي يحتاجون إليه.»وقد تم رعاية السباق هذه السنة من قبل الشركات التالية: الشريك المؤسس شركة أجيليتي، الراعي البلاتيني البروميناد، راعي موقع السباق المركز العلمي، الراعي الذهبي مكتب ASAR الرويح وشركاه وإنترسبورت، الراعي الفضي شركة الألبان الكويتية الدانماركية، الراعي البرونزي فيتنس فيرست وأوربكس وشركة زين للاتصالات بالإضافة إلى الراعي الصديق ايكيا وفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، ومركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، إلى جانب شركة Gotap راعي بوابة الدفع الالكترونية.



أما الرعاية الإعلامية فقد جاءت من قبل جريدة الأنباء وكويت تايمز، بالإضافة إلى مدونة 248am لرعاية السباق حصرياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي الختام تم تتويج الفائزين في المركز الأول والثاني والثالث من مختلف فئات المتسابقين لمسافة 5 كم و 10 كم، من الإناث والذكور والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى جانب كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة.



وقد استطاع الرياضيون الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية من اجتياز مسافة 10 كم في غضون 38 دقيقة، حيث تم الإعلان عن الفائزين في المركز الأول وهم: عبدالله منى (عن فئة الذكور)، درة السباعي (عن فئة الإناث)، عبدالعزيز الدعيج (عن فئة الشباب) وكريس روبسن (عن فئة كبار السن).

أسماء الفائزون

تم الإعلان عن أسماء الفائزين في سباق 5 كم عن نفس فئات المشاركين حيث فاز كل من: محمد المطر (عن فئة الذكور)، أمل الرومي (عن فئة الإناث)، أحمد سلام (عن فئة الشباب) وزافيير لو فارليه (عن فئة كبار السن).



وبعد انتهاء السباق، تسلم جميع المشاركين ميداليات وهدايا قبل العودة إلى قرية السباق للمشاركة في جلسات اليوغا للاسترخاء.