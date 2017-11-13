مريم بندق

علمت «الأنباء» ان الحكومة الجديدة ستحضر جلسة مجلس الامة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التشكيل الجديد سيحقق مزيدا من التعاون بين السلطتين وسيأتي متناغما مع تطلعات وإرادة الأغلبية النيابية.

وبعد تداول مؤشرات بتحقيق نوع من التقارب على تشكيل الحكومة الجديدة تمثل في اعفاء وتدوير وزراء وقياديين، تتصدر المشهد السياسي الآن مطالبات بتحريك الملفات العالقة التي على رأسها إعادة الجناسي والعفو العام عن المدانين بأحكام قضائية، وهما القضيتان اللتان تتصدران مباحثات النواب مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

من جانبها قالت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان العفو العام يحتاج إلى قانون، فحتى الجهاز القضائي لا يملك العفو العام عن اي شخص مدان بحكم قضائي بات، وسيتضح رأي الحكومة بعد المقابلة مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.