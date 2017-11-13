أعلن ديوان المحاسبة مشاركته اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الذي سيعقد بمدينة جنيف بوفد يترأسه الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات يوسف المزروعي.

وقال الديوان في بيان صحافي ان الوفد يضم في عضويته كلا من كبير مدققين بقطاع الرقابة على الجهات المستقلة منال السعيد وكبير مدققين بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية عبدالحميد عبدالله ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية عبدالعزيز الجاسم.

ونقل البيان عن عضو وفد الديوان المشارك منال السعيد قولها ان المؤتمر الذي يستمر 3 ايام يناقش مواضيع مهمة مثل التمويل بغرض التنمية واستدامة الدين والتمويل المسؤول والشامل وتقليص المخاطر التشغيلية لإدارة الدين.

وأضافت السعيد ان المؤتمر يقام كل سنتين ويقدم خلاله منتدى لتبادل الخبرات والآراء بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني بشأن مواضيع التنمية الحالية المتعلقة بالدين ضمن سياق الاقتصاد الكلي الأكثر شمولية.

ويجمع المؤتمر مديري الدين المحليين من أصحاب المستويات العليا من جميع أنحاء العالم لمناقشة بعض الأمور الأكثر شيوعا في هذا المجال حيث شارك في الاجتماع السابق والذي عقد قبل سنتين نحو 350 مشاركا يمثلون 100 دولة إضافة الى ممثلين رفيعي المستوى من جهات دولية وإقليمية.