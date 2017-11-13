ليلى الشافعي

استقبل الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف د.عبدالله السدحان والمدير التنفيذي لمؤسسة ساعي من المملكة العربية السعودية د.عبدالعزيز التويجري بحضور مدير إدارة الصناديق الوقفية مساعد الرخيص، ورئيس قسم مجلة أوقاف عبدالله سالم.

ونوه الجلاهمة للوفد بأهمية الوقف وتجربة الأمانة العامة للأوقاف في مجال نشر التوعية الوقفية للاستفادة منها كأفراد، وهيئات، وحكومات في دول العالم الإسلامي وخارجه وذلك نظرا لما يلمسه من أثر كبير في نهضة المجتمعات، وتقدمها.

واطلع الوفد على تجربة الأمانة العامة للأوقاف في مجال الوقف وأهم المشاريع التي أنجزتها الأمانة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الإسلامي للتنمية بجدة.

وقد زار الوفد إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية وأطلع على مشاريع الدولة المنسقة لملف الأوقاف في دول العالم الإسلامي الذي تشرفت الأمانة العامة للأوقاف ممثلة للكويت للإشراف على هذا الملف ومشاريعه الوقفية والتي بلغ عددها (16) مشروعا على مستوى دول العالم الإسلامي وذلك بموجب قرار مؤتمر وزراء الأوقاف الذي انعقد في العاصمة الإندونيسية «جاكرتا» في عام 1997م.

كما زار الوفد إدارة مركز نظم المعلومات واطلع على أهم وآخر الأنظمة الإلكترونية التي تستخدمها الأمانة العامة للأوقاف في إدارتها للوقف، وكيفية استقبال الوقف الإلكتروني وصرف ريعه من خلال المصارف المخصصة لصرفه.

وزار الوفد مكتبة علوم الوقف بإدارة المعلومات والتوثيق واطلع على أهم الإصدارات المتخصصة في مجال الوقف وكيفية استفادة الباحثين، والمتخصصين من تلك الإصدارات.

وفي نهاية الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، وشكر وفد مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف الأمانة العامة للأوقاف بحفاوة الترحيب وحسن الاستقبال.