دارين العلي - عبدالهادي العجمي - عادل الشنان - كريم طارق

قالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت الأبحاث العلمية ان الهزة الارضية التي شعر بها سكان البلاد مساء الاحد بلغت قوتها بين 4 الى 5 درجات على مقياس ريختر وهي توابع زلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية بقوة 7.2 على مقياس ريختر.

وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالله العنزي أن الشبكة سجلت مساء أمس الاحد في تمام الساعة 09:18:17 بتوقيت دولة الكويت زلزالا بقوة 7.2 درجات على الحدود الإيرانية- العراقية، بعمق 20 كيلومترا بباطن الأرض ويبعد مركز الزلزال مسافة 600 كيلومتر عن مدينة الكويت.



وأضاف د.عبدالله العنزي ان الزلزال شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت نظرا لقوة الهزة الأرضية التي حدثت على الحدود الإيرانية- العراقية، مؤكدا ان هذا الزلزال لا يشكل أي خطورة على دولة الكويت ولكن تم الشعور به نظرا لقوته ولقرب موقعه، لافتا أن الهزة تتراوح قوتها من ٤ إلى ٥ درجات بمقياس ريختر.

بدوره، اعلن خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان ان ما شعر به سكان الكويت في عدة مناطق من البلاد أمس ما هو الا انعكاس للزلزال الذي ضرب الحدود العراقية ـ الإيرانية، داعيا الجميع للاطمئنان وعدم الخوف، مؤكدا عدم وجود أخطار على الكويت.



هذا، وقد شهدت العديد من المناطق حالة هلع و رعب بين المواطنين والمقيمين الذين هرعوا الى الشوارع هربا من صدمة الهزة التي أصابتهم وخوفا من سقوط المباني عليهم.

هذا ، وطمأنت إدارة العلاقات العامة والاعلام في "الإطفاء" المواطنين والمقيمين بانه لم يسفر عن الهزة أى حادث يذكر مشيرة الى التنسيق مع "الدفاع المدني" ومعهد الابحاث والجهات المختصة بالدولة.

«الأنباء» رصدت انفعالات عدد من المواطنين عقب الهزة، حيث أكدوا انهم للمرة الأولى يمرون بهذه التجربة المرعبة، مضيفين انه «شعور مفاجئ ومرعب».



في البداية، قالت المواطنة وداد المزيد انها لم تشعر بالذعر ولكن خشيت على أطفالها الذين كانوا يلعبون في حديقة المنزل وشعروا بالهزة وهرعوا من مكانهم، داعية الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.



بدوره، أوضح المواطن أحمد الكوح ان الهزة الأرضية في منطقة اليرموك استمرت لبضع ثوان، لافتا الى انه لم يشعر بالخوف منها، متمنيا الا يكون قد نتجت اي أضرار عنها.



من جانبه قال، عبدالله العجمي وهو من سكان منطقة الرقة: كنت على سريري وفي لحظات شعرت بهزة أرضية، وكنت أظن ان السبب هو اعمال الهدم التي تتم في منزل أحد الجيران، وخرجت مسرعا لأرى ماذا يحدث في الخارج، وسألت الحارس فأخبرني ان العمال انتهوا من العمل عصرا فرجعت الى غرفتي لأرى قنينة المياه قد سقطت على الأرض.



من جهته، روى سعد الهاجري وهو من منطقة الفحيحيل ما حدث معه قائلا: في ثوانٍ شعرت بالرعب خاصة وإني قد انتهيت من التسوق أنا وأبنائي ففتحت أبواب سيارتي وذهبت لأحد المحلات القريبة، وسألت عن هذه الهزة، فانطلقت الى سيارتي وعندما صعدت قال لي ابني الأكبر «يبا يقولون فيه زلزال».



في السياق ذاته، قال محمد الكندري وهو من سكان منطقة الرقة: كنت أشاهد التلفزيون عند حدوث الهزة وهذه اول مرة اشعر بالزلزال فيها خاصة وإني لاحظت الاهتزاز على باب الديوانية والتلفزيون، والحمد لله على كل حال.



من ناحيته، أوضح عبدالرحمن المطيري من سكان منطقة الظهر، ان هذه اول مرة في حياته يشعر بالهزة الأرضية فمنذ وقت ليس بالبعيد حدثت هزة ارضية لكننا لم نشعر بها مثلما شعرنا بها الليلة، داعيا الله ان يحفظ الكويت من كل سوء.



وأكد محمد خلف أنه شعر بالهزة منذ الوهلة الأولى مما جعله يسرع في إحضار أطفاله الصغار الذين لم تتجاوز أعمارهم 3 سنوات، ثم سارع في إيقاظ زوجته النائمة التي اعتقدت في بداية الأمر أنها مزحة و«مقلب» من مقالبه المعتادة، لافتا إلى أنه ترك كل مقتنياته في المنزل ولم يكترث لأي شيء سوى سلامة أسرته.



أما نجوى سلامة، فأشارت إلى أنه فور عودتها من عملها وأثناء تناولها العشاء سمعت صرخات الجيران وهلعهم مما جعلها تنطلق مسرعة لتعرف السبب لتتفاجأ بالجميع وهم يصرخون بصوت واحد زلزال، لافتة إلى أنها أسرعت لترتدي حجابها مرة أخرى ومن ثم تسابقت مع الجميع للنزول على الدرج خوفا من المصاعد التي تركت فارغة، على الرغم من أنها تسكن في الدور العاشر.



من جهة أخرى، يشير فايز علي إلى أنه من سكان منطقة السالمية إلا أنه تواجد في حولي مسرعا للاطمئنان على والديه الكبار في السن وذلك بعد تأكده من أنهم أسرعا بمساعدة الجيران في النزول إلى الشارع، مشيرا إلى انه يعمل في الكويت منذ 10 أعوام لكنه لم يشهد مثل هذه الحادثة من قبل.

"التربية": غدا الاثنين يوم دراسي عادي ولا أضرار في المدارس

قال وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري ان يوم غد الاثنين يوم دراسي عادي، مؤكدا عدم تعرض المدارس في البلاد الى اي اضرار جراء الهزة الارضية التي شعر بها السكان مساء الاحد.

واوضح الاثري في تصريح ل "كونا" انه تم التواصل مع الجهات المعنية عقب الاعلان عن الهزة الارضية واتضح عدم وجود أضرار في المدارس.

"الأشغال": لا أضرار في مشاريع الوزارة

أكدت وزارة الاشغال العامة أن مشاريع الوزارة لم تتعرض لأية أضرار جراء الهزة الارضية التي تعرضت لها البلاد مساء الاحد.

وقال المتحدث الرسمي الوكيل المساعد للهندسة الصحية في الوزارة عبدالمحسن العنزي في تصريح ل "كونا" انه لم تسجل اية أضرار في المشاريع عقب الهزة الأرضية.

"الداخلية": لا أضرار او تداعيات جراء الهزة الارضية

قالت وزارة الداخلية امس ان الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الكويت في عدد من المحافظات لم تسفر عن أيه أضرار او تداعيات.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في الوزارة ان خطة المسح الامني الشامل وآليه انتشار الدوريات الأمنية في مختلف المناطق لم تسجل اية ملاحظات من الجانب الامني او المروري بهذا الشأن.

واشارت الى ان الإدارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة بما يكفل امن الوطن وسلامة الجميع.

العراق: خبراء جويون يتوقعون حدوث هزة أرضية جديدة خلال الساعات المقبلة

توقع خبراء جويون عراقيون أن تكون هناك هزة أخرى خلال الساعات المقبلة، في توابع للزلزال الذي ضرب منطقة الحدود (العراقية الإيرانية)، مساء أمس الاحد ، وبلغت قوته 5ر7 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن الخبراء إن "ما حدث هو ارتدادات ومن الممكن أن نشهد هزات أخرى فيجب توخي الحذر والحيطة".

وأعلنت الداخلية العراقية أن الهزة الأرضية تسببت في شرخ بناية حكومية وعمارة سكنية وسط العاصمة بغداد.. فيما أعلنت دائرة الصحة بمحافظة ديالي العراقية أن مستشفى بعقوبة استقبل 30 حالة إغماء على خلفية الهزة.



مقتل شخص على الأقل وإصابة 50 في العراق بعد الزلزال

قال مسؤولون محليون إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 50 آخرون بعد أن ضرب زلزال قوي مناطق واسعة من العراق مساء أمس الأحد.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن معظم المصابين من مدينة دربندخان التي تبعد 75 كيلومترا إلى الشرق من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

..وستة قتلى في ايران

قُتل ستة اشخاص في ايران اثر زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب مساء أمس الاحد منطقتَي شمال شرق العراق وغرب ايران، بحسب حصيلة اولية اوردها التلفزيون الرسمي الايراني.

وسقط الضحايا في مدينة قصر شيرين الحدودية الواقعة في محافظة كرمنشاه الايرانية بحسب ما اعلن المحافظ فرامرز اكبري للتلفزيون الرسمي.

السعودية: سكان المناطق الشمالية الشرقية شعروا بزلزال العراق

قالت هيئة المسح الجيولوجي في السعودية إن بعض سكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية في المملكة، شعروا بالزلزال الذي ضرب اليوم الأحد شمالي العراق.

جاء ذلك في تغريدة للهيئة على حسابها في "تويتر".

بدورها لفتت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي على حسابها في "تويتر" إلى أن "مديريات الدفاع المدني بمناطق حائل (شمال) والقصيم (وسط) والجوف (شمال غرب) والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، أعلنت أنها لم تتلق أي بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية مصاحبة للهزات".

وأكد الدفاع المدني أنه "على تواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية".