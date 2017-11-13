«تدفق اليهود الأجانب هو المسؤول عن الاضطراب الدائم القائم في الشرق الأوسط»

هذا التصريح، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، كان جزءا من رسالة شخصية كتبها الأمير البريطاني تشارلز لصديق عزيز في أميركا عام 1986، مطالبا فيها الحكومة الأميركية آنذاك بالتصدي للوبي اليهودي هناك، مما يعتبرها البعض اليوم رسالة مناهضة للسامية يستحق الأمير عليها اللوم بقوة.