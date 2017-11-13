«لماذا يشتمني كيم جونغ أون بالقول اني «عجوز مجنون» في حين لم أصفه أنا أبدا بـ «القصير والسمين؟»
تساؤل للرئيس دونالد ترامب حول الزعيم الكوري الشمالي، مؤكدا أنه لا يريد أن يطلق عليه بدوره أوصافا بشعة لأنهما قد يصبحان صديقين يوما ما.
«تدفق اليهود الأجانب هو المسؤول عن الاضطراب الدائم القائم في الشرق الأوسط»
هذا التصريح، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، كان جزءا من رسالة شخصية كتبها الأمير البريطاني تشارلز لصديق عزيز في أميركا عام 1986، مطالبا فيها الحكومة الأميركية آنذاك بالتصدي للوبي اليهودي هناك، مما يعتبرها البعض اليوم رسالة مناهضة للسامية يستحق الأمير عليها اللوم بقوة.
«لا، لم أتورط في مثل هذه الأشياء أبدا»
رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير ينفي أي تورط له في فضائح التحرش، التي يضج بها البرلمان ودوائر الحكومة اليوم، قائلا إنه كان يعيش آنذاك في لندن، ولديه أسرة يحبها.
«إنهم يتعرضون لإبادة حقيقية»
الممثل الكوميدي الأميركي الهندي الأصل عزيز أنصاري يؤكد أن على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي، بينما يتعرض شعب الروهينغا للقتل وإحراق المنازل على نطاق واسع في بلده.
الرئيس الأميركي متسائلاً: لماذا يشتمني الزعيم الكوري الشمالي بقوله عجوز مجنون؟.. والأمير تشارلز يكشف أسباب الاضطراب الدائم في الشرق الأوسط.. وماذا قال الممثل الأميركي عزيز أنصاري عن الروهينغا؟