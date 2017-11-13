أعلنت الادارة العامة للاطفاء اليوم الاثنين إخلاء عمارة في منطقة (صباح السالم) من سكانها لوجود شرخ في جزء منها مشيرة إلى احتمالية ان يكون السبب هو تأثير الهزة الارضية.



وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) في بيان صحفي إن اخلاء العمارة تم وقت الفجر بعد تلقي بلاغ من احدى سكانها يفيد بوجود الشرخ موضحة ان عملية الاخلاء جاءت لأسباب احترازية وشملت فقط ساكني الجزء الذي يحتوي على الشرخ.



وأضافت أن مركزي (مشرف) والانقاذ الفني ب(الاطفاء) تعاملا مع البلاغ المقدم إليها من العمارة التي تتكون من سرداب وستة ادوار بالتعاون مع الامن العام والدفاع المدني بوزارة الداخلية.



وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية قالت أمس الأحد إن الهزة الارضية التي شعر بها سكان البلاد بلغت قوتها بين 4 الى 5 درجات على مقياس ريختر وهي توابع زلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية بقوة 5ر7 على مقياس ريختر.