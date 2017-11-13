أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الاثنين أن حصيلة الزلزال الذي ضرب مدن محافظة (كرمانشاه) المحاذية للحدود العراقية مساء أمس الاحد ارتفعت الى 330 قتيلا واكثر من أربعة آلاف مصاب.



وقال التلفزيون الحكومي ان معظم الضحايا سقطوا في مدينتي (سربل ذهاب) و(قصر شيرين) بمحافظة (كرمنشاه) التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.



ومن جانبه وصف رئيس مركز رصد الزلازل الايراني علي مرادي في تصريح صحفي الزلزال بأنه الاكبر الذي يضرب مناطق غرب ايران منذ عشرات العقود.



واشار الى ان المناطق المتضررة تعرضت منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الى اكثر من 130 هزة ارتدادية اثارت حالة الهلع والخوف لدى الاهالي الذي فضلوا مغادرة منازلهم.



ولا تزال عمليات الاغاثة مستمرة في المناطق المنكوبة لرفع الانقاض والعثور على احياء وانتشالهم من تحت الانقاض باستخدام المعدات والكلاب المدربة ونقل المصابين جراء الزلزال الى المستشفيات القريبة.



وكان زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب امس الاحد مدن محافظة كرمانشاه الايرانية (غرب) بحيث شعر به اهالي عدد من المحافظات الإيرانية الاخرى وبعض الدول المجاورة.



واعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في وقت سابق اليوم الاثنين ان سبعة اشخاص لقوا مصرعهم فيما اصيب 201 اخرون بجروح جراء الزلزال.