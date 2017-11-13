مع الارتفاع المطرد في نسبة الإصابة بمرض السكري في الكويت التي بلغت وفقا للإحصائيات المحلية 20 في المئة من إجمالي عدد السكان هذا العام استلزم ذلك زيادة ميزانية أدوية السكر بمليوني دينار كويتي (أكثر من ستة ملايين دولار).

ووفقا لدراسة أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فإن معدل نسبة الإصابة بمرض السكري في الكويت ارتفعت بنسبة 1 في المئة العام الحالي بعد أن كانت العام الماضي 19 في المئة قياسا بإجمالي عدد السكان.

وكشفت الدارسة أن شخصا واحدا في الكويت من بين كل خمسة أشخاص يعاني شكلا من أشكال المرض بسبب أنماط الحياة من قلة الحركة وزيادة الوزن والسمنة وحالة الرخاء التي يعيشها الإنسان مما ساعد بشكل كبير في توغل المرض بالجسم.

في السياق وبمناسبة اليوم العالمي للسكر الذي يصادف غدا قال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الدكتور يوسف الدويري إن بند أدوية السكر في ميزانية عام 2017/2018 بلغ 18 مليون دينار (نحو 54 مليون دولار) مقارنة بذات البند في ميزانية عام 2016/2017 الذي بلغ حينها 16 مليون دينار (نحو 48 ميلون دولار).

وأضاف إن استراتيجية وزارة الصحة الكويتية تقوم على التعاطي مع الحلول الإيجابية لغايات الصرف مع ضرورة تفعيل وتنفيذ كل بنود أهداف التنمية المستدامة لأنها الطريق الصحي السليم لضمان حياة صحية خالية من الأمراض.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة عمل ستتضح نتائجها بعد 15 عاما من تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة التي تعتمد على نشر التوعية قبل إعطاء العلاج لاستبيان نتائج ميزانيات الصرف مع ما يقدم من توعية تعتمد على تغيير نمط الحياة اليومية وجعل (الحركة) أساسا لكل شيء.

وذكر إن معدل ميزانية شراء أدوية السكر من ميزانية الوزارة بلغ 5 في المئة إذ إن توزيع الأدوية يتم طبقا لمتوسط الصرف لآخر ثلاثة أشهر مع مراعاة الكثافة السكانية لكل منطقة.

وبين أن وزارة الصحة الكويتية وضعت برامج وطنية لإجراء المسوحات الصحية بصورة دورية للفئات السكانية والعمرية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض ومنها مرض السكر لأجل علاجها والسيطرة عليها قبل استفحالها.