ترامب : اتخذنا خطوات استباقية في القضايا التجارية مع دول آسيا



افتتح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الاثنين اعمال القمة ال31 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم المرتبطة بها.



وحث دوتيرتي خلال كلمته في حفل الافتتاح الزعماء المشاركين في القمة على تعزيز كفاحهم ضد الارهاب والقرصنة والسطو المسلح اضافة الى المخدرات التي تهدد سلام واستقرار المنطقة.



واستذكر في هذا المجال نجاح القوات الفلبينية من تحرير مدينة (مراوي) من قبضة الجماعات الارهابية التي اعلنت ولائها لما يسمى بتنظيم (داعش).



واعرب الرئيس الفلبيني عن شكره لدول (آسيان) والدول الصديقة لتقديمها المساعدات أثناء الحرب مضيفا "اننا بصدد مساعدة الناس على استعادة حياتهم في مرحلة مابعد الحرب".



واشار المتهم بإنتهاك حقوق الانسان في حربه ضد تجار المخدرات في بلاده الى ان "تجارة المخدرات غير المشروعة لم تزل تعرض نسيج المجتمعات للخطر".



واضاف "ان هذه القضية ستكون من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعاتنا الى جانب القضايا الامنية غير التقليدية التي تقف عائقا امام ازدهار اقتصاداتنا وسلامة مؤسساتنا وشعوبنا".



ودعا دوتيرتي الزعماء المشاركين في القمة التي تستمر على مدى يومين الى النظر في تقدم وبناء مجتمع (آسيان) وتحقيق رؤيتها للعام 2025 بالاضافة الى التوجه لتعزيز التعاون مع شركاء الحوار في مختلف المجالات لدفع هذا المجتمع قدما.



واعلن الرئيس الفلبيني ان دول (آسيان) توصلت إلى اتفاقية حول حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين حيث سيقوم الزعماء بتوقيعها يوم غد الثلاثاء.



ولفت الى "ان هذه الوثيقة الهامة ستعزز الحماية الاجتماعية وتطبق العدالة والمعاملة الانسانية كما ستساعد على توفير خدمات واسعة لشعوب المنطقة".



واضاف "يمكن ان نرى ثمار الاتفاقية في امور اخرى متعلقة مثل الصحة والمرأة والشباب والإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر وتخفيف وطأة الفقر والأمن الغذائي والابتكار الاقتصادي".



القضايا التجارية



من ناحيته ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان بلاده اتخذت خطوات "لم يسبق لها مثيل" في القضايا التجارية مع دول آسيا وذلك خلال جولته الآسيوية الحالية.

وقال ترامب للصحفيين على هامش القمة ،"اننا اتخذنا بعض الخطوات الكبيرة جدا فيما يتعلق بالقضايا التجارية".



واضاف ان البيت الابيض سيصدر بيانا يوم الأربعاء المقبل حول كوريا الشمالية وعن القضايا التجارية والقضايا الرئيسية التي بحثها مع قادة الدول الآسيوية في جولته ال"مثمرة".





ترامب يكسر سلسلة مصافحة خلال التقاط الصورة التذكارية لقمة «آسيان»



كسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم سلسلة المصافحة خلال التقاط الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة عندما فشل في الإمساك بأيدي الزعيمين الواقفين الى جانبيه بالشكل الصحيح.

وكان من المفترض بترامب الذي بنى انتصاره الانتخابي على إرادته كسر الأعراف السياسية، أن يشبك ذراعيه والإمساك بأيدي الرجلين الواقفين الى جانبيه.



وفيما نجح الآخرون في الإمساك بايدي مجاوريهم بالطريقة الصحيحة استخدم ترامب قبضتيه للإمساك بيد رئيس وزراء فيتنام نغوين نغوين تشوان فوك، ما قطع سلسلة المصافحة من جانب رودريغو دوتيرتي رئيس الفيليبين التي تستضيف القمة.

وجمعت المصافحة على شكل سلسلة زعماء الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا المشاركين في قمة تجمعهم مع قادة الصين، والولايات المتحدة وروسيا ونيوزيلندا واستراليا والهند وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.

وبعد لحظات من الحرج بدا أن ترامب استدرك خطأه ونجح في أن يشكل صلة الوصل بين نغوين تشوان فوك ودوتيرتي.

كذلك بدا أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف لم يحذو حذو باقي الزعماء واكتفى بالإمساك بأيدي مجاوريه دون أن يشبك ذراعيه.

وتعد الفلبين اخر محطات ترامب في جولته التي تشمل خمس دول في قارة آسيا والتي زار منها اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام.

وقام عشرات الفلبينيين باحراق العلم الأمريكي أمام السفارة الأمريكية في مانيلا خلال مظاهرة مناهضة لزيارة ترامب حملوا فيها شعارات تنادي بمنعه من دخول الفلبين واخرى تدعم السيادة الوطنية.









