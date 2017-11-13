أعلن اتحاد لكرة الطائرة اليوم الاثنين عن فتح باب التسجيل لدورة لتأهيل حكام جدد للعبة في البلاد والمقرر اقامتها خلال الفترة من ال26 من الشهر الجاري حتى السابع من ديسمبر المقبل.



وقال مقرر لجنة الحكام في الاتحاد الحكم نايف الحميدان، ان الاتحاد يهدف من خلال اقامة هذه الدورة الى استقطاب حكام مستجدين للمشاركة في تحكيم مباريات البطولات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة.



وأشار الحميدان الى ان الاتحاد يسعى من خلال زيادة عدد الحكام الى دعم اللعبة وتطويرها بالصورة المنشودة والمأمولة من قبل الجميع.

ولفت الى انه على الراغبين في التسجيل في هذه الدورة التحكيمية مراجعة مقر الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة بحولي بمبنى اللجنة الأولمبية الكويتية.