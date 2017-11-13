أعلنت رئاسة الوزراء التركية اليوم الاثنين ان جمعية الهلال الاحمر بدأت بإرسال مساعدات اغاثة انسانية الى متضرري زلزال شمالي العراق.



وقال المركز الاعلامي برئاسة الوزراء في بيان انه جرى توجيه فرق من "إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)" و "فريق الإنقاذ الطبي الوطني" الى معبر "خابور" الحدودي مع العراق فضلا عن ارسال مواد اغاثة انسانية الى المعبر.



واضاف البيان إن فرق بحث وانقاذ تركية اضافية تنتظر في حالة الاستعداد للتوجه الى المنطقة عند الضرورة.



واشار الى استمرار الاتصالات المكثفة مع الحكومة المركزية في العراق من اجل ارسال مواد اغاثية من تركيا الى المنطقة.

من جهته اعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ ان بلاده ارسلت 4000 خيمة و7000 بطانية لصالح المتضررين من زلزال شمالي العراق.



من جانبه اعلن وزير الصحة التركي احمد دميرجان استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم على خلفية الزلزال الذي ضرب شمالي العراق مساء امس فور تلقيها طلبا في هذا الصدد.



وقال دميرجان إن فرق الانقاذ الطبي الوطنية التابعة لوزارة الصحة مستعدة للتدخل بسرعة من اجل تقديم الدعم اللازم للسلطات العراقية.

واشار الى انهم يحاولون التواصل مع السلطات في اقليم شمالي العراق مؤكدا ان وزارته قامت بجميع الاستعدادات اللازمة تحسبا لاي طلب مساعدة.



واضاف ان "المطارات مغلقة ولكننا قمنا بجميع الاستعدادات للتعامل مع اي معلومات او طلب يصلنا من وزارة الخارجية التركية" مضيفا ان اي عملية اغاثية جوية محتملة ستنطلق من العاصمة انقرة.



وارسلت جمعية الهلال الأحمر التركية 10 شاحنات تحمل مساعدات إلى المتضررين من زلزال شمالي العراق.



من جانبه قال مدير فرع الجمعية في ولاية (أضنة) رمضان صايغيلي في بيان إن المساعدات تشمل 560 خيمة وألفين سرير وألف بطانية و1100 مدفأة.



وضرب زلزال بقوة 2ر7 على مقياس ريختر مساء امس الاحد شمالي العراق شعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.

وقالت الهيئة العامة للرصد الزلزالي في العراق في بيان لها إن "الهزات الارتدادية امتدت آثارها لتشمل جميع محافظات البلاد