صرح نائب المدير العام لشئون محافظتي حولي والأحمدي ورئيس لجنة دراسة وتحديد المواقع المخصصة بصفة مؤقتة فهد دغيم العتيبي عن فتح رابط ترخيص المخيم لأصحاب المخيمات الربيعية لعام 2018/2017 في 18 موقع يوم الثلاثاءفي تمام الساعة 10 صباحاً عبر موقعها الالكتروني الرسميhttp://www.baladia.gov.kw وتشمل آلية استخراج تراخيص المخيمات أربع خطوات هي :

• حجز الموقع عن طريق ادخال الاحداثية .

• ادخال البيانات اللازمة ومنها الرقم المدني والموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها.

• دفع الرسوم والتأمين .

• طباعة الترخيص لإتمام كافة الاجراءات.