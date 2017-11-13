افتتحت سلطنة عمان اليوم الاثنين مشروع محطتي (مسندم لمعالجة الغاز) و(مسندم للطاقة) بتكلفة 346 مليون ريال عماني (900 مليون دولار أمريكي) بولاية (بخاء) التابعة لمحافظة (مسندم).



وتقوم (محطة مسندم لمعالجة الغاز) بمعالجة النفط والغاز من انتاج حقلي (بخاء) و(غرب بخاء) الواقعين على الخليج العربي والذي يتم نقلهما عبر خط انابيب جديدة تحت سطح البحر.



ويعد هذا المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لحكومة السلطنة الساعية الى توفير الغاز لإنتاج الكهرباء وتوفير البنية الأساسية للصناعات المستقبلية في المحافظة وتحفيز شركات التنقيب عن النفط في مناطق الامتياز.



وتقدر الطاقة الانتاجية للمشروع بحوالي 45 مليون قدم مكعب من الغاز و20 ألف برميل من المكثفات بجودة قابلة للتصدير عبر منصة التصدير العائمة مع مراعاة التوسعات المستقبلية للمحطة.



ويتضمن المشروع كذلك مد انابيب بحرية بطول 21 كيلو مترا لمعالجة الغاز من حقل بخاء (أ) وانشاء منصة عائمة لتصدير النفط تبعد حوالي ثلاثة كيلو مترات عن موقع المحطة بالاضافة الى مد انابيب ثنائية الاتجاه من (محطة مسندم للغاز) الى (محطة رأس الخيمة) واخرى لتزويد (محطة مسندم للكهرباء) الجديدة بالغاز.



ويعد المشروع باكورة مشاريع التنمية الاقتصادية في محافظة (مسندم) كما يعد من المشاريع ذات الخصوصية والتحدي لعدم توافر مساحات جيدة له الى جانب التحدي الذي تشكله الطبيعة الجيوغرافية للمحافظة للنقل اللوجيستي للمعدات ووحدات المحطة واستخراج التصاريح اللازمة.



من جهة اخرى تعد (محطة مسندم للطاقة الكهربائية المستقلة) التي تبلغ تكلفتها 6ر93 مليون ريال عماني (243 مليون دولار أمريكي) مشروعا استثماريا مشتركا بين (شركة النفط العمانية) بنسبة 70 في المئة وشركة (إل جي) العالمية بنسبة 30 في المئة.



ويأتي تنفيذ مشروعها تلبية لاحتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية بتكلفة انتاجية اقتصادية وبهدف الاسهام في دعم الجهود المبذولة في اقامة مشاريع مستدامة في المحافظة.



وتقدر الطاقة الانتاجية للمحطة ب 120 ميغاواط وهي تعمل بإستخدام مولدات الوقود المزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية كما تعتمد على استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي لعمليات توليد هذه الطاقة وإنتاجها والوقود السائل كبديل آخر يستخدم في الحالات الطارئة لضمان استمرارية عمليات التشغيل والإنتاج.