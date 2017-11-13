دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين الى "عدم التدخل" في شؤون لبنان، بدون ان يسمي السعودية التي اعلن منها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته ما ادى الى ازمة سياسية.



وقال لودريان عند وصوله الى اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل "لكي يكون هناك حل سياسي في لبنان، يجب ان يكون لكل من المسؤولين السياسيين بالتأكيد حريته الكاملة في التحرك وان يكون عدم التدخل هو المبدأ الاساسي".



وشدد لودريان على ان الحريري "حتى هذه اللحظة، يعلن انه حر في التحرك، وليس لدينا ما يدعو الى عدم تصديقه".



وقال وزير الخارجية الفرنسي "نحن قلقون حيال الاوضاع في لبنان لان لبنان يربطه بفرنسا تاريخ طويل، ويهمنا استقراره ووحدته وعدم التدخل في شؤونه، ودستوره".



وأمل لودريان بان "تتمكن الحكومة اللبنانية من تحقيق الاستقرار في اسرع وقت ممكن".



وكان الحريري أعلن الأحد أنه سيعود "قريبا جداً" إلى لبنان، مؤكدا انه "حر" في تحركاته في المملكة، التي توجه اليها واعلن منها استقالته في الرابع من نوفمبر.



وفي مقابلة مع تلفزيون المستقبل الذي يملكه هي الأولى له منذ إعلان استقالته المفاجئة، دعا الحريري ايران الى عدم التدخل في شؤون لبنان والدول العربية.



وقبل ساعات من مقابلة الحريري، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون ان الظروف التي يعيشها الحريري "تحد" من حريته، معتبراً أن "كل ما صدر وسيصدر عن الرئيس الحريري من مواقف او ما سينسب اليه، موضع شكّ وإلتباس ولا يمكن الركون اليه او اعتباره مواقف صادرة بملء ارادة رئيس الحكومة".



ولم يقبل عون، الذي يجري منذ اسبوع اتصالات ومشاورات محلية ودولية، حتى الآن استقالة الحريري، على اعتبار أنه ينتظر عودته لاستيضاح الأسباب، ويبني بالتالي "على الشيء مقتضاه".



وتناقلت وسائل اعلام لبنانية وأجنبية عدة خلال الأيام الماضية روايات مختلفة حول طلب السعودية من الحريري الاستقالة. ويحيط الغموض بظروف وجود الحريري في السعودية وتطرح حول هذا الامر تساؤلات عديدة.