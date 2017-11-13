نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله اليوم الاثنين إن طهران لا تتدخل في الشأن اللبناني وإن تصريحات أدلى بها أمس رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري تعطي الأمل في أنه سيعود قريبا إلى بلده.



واستقال الحريري من منصبه في خطاب تلفزيوني من السعودية قبل تسعة أيام.



ونقل التلفزيون عن المتحدث بهرام قاسمي قوله "تصريحات الحريري يوم الأحد تعطي أملا صغيرا في احتمال عودته إلى لبنان... إيران لا تتدخل في شؤون لبنان".



وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد إنه سيعود إلى لبنان خلال أيام ملمحا إلى إمكانية التراجع عن استقالته في حال وافقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران على البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية مثل الصراع في اليمن.



وكانت هذه هي أول تصريحات علنية للحريري منذ إعلانه الاستقالة من الرياض يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.