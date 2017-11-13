بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقيتي تعزية إلى رئيس جمهورية العراق الشقيق د.فؤاد معصوم وإلى رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة السليمانية، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير المرافق العامة والمنشآت مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقيتي تعزية الى رئيس جمهورية العراق الشقيقة د. فؤاد معصوم وإلى دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة السليمانية سائلا سموه المولى تعالى يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ، ببرقيتي تعزية مماثلتين.