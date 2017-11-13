

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، أوراق اعتماد كل من السفير ترينه ميه مانه سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية، والسفير الدكتور عدنان بن احمد بن عبدالله الانصاري سفيرا لسلطنة عمان الشقيقة، والسفير فرانسيسكو ريفارولا سفيرا لجمهورية بيرو، والسفير فيرناندو بيريز ماسا سفيرا لجمهورية كوبا، والسفير طارق القوني سفيرا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.



حضر مراسم الاحتفال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخال ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراحووكيل الديوان الأميري إبراهيم الشطي ومدير مكتب أمير البلاد أحمد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ورئيس هيئة الحرس الأميري العميد ركن الزيد