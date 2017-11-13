اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الاثنين ان سعر سلة خاماتها ال12 ارتفع يوم الجمعة الماضي بواقع 21 سنتا ليستقر عند 91ر61 للبرميل بعد ان كان 70ر61 دولار للبرميل يوم الخميس الماضي.



وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 76ر40 دولار للبرميل.



وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري.



وكانت (اوبك) اتفقت في اواخر 2016 بفيينا مع منتجين مستقلين على رأسهم روسيا على خفض انتاجها بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا بهدف التسريع في استقرار السوق النفطية العالمية من خلال اجراء تعديلات في انتاج النفط عبر خفض الانتاج حيث تم تمديد العمل بهذا الاتفاق لمدة تسعة اشهر اخرى حتى نهاية مارس 2018.



يذكر ان اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار فيينا المتفق عليه بين الدول الاعضاء في (اوبك) ومن خارجها اعلنت في اجتماعها في فيينا نهاية سبتمبر الماضي ان نسبة الالتزام بخفض الانتاج بلغت رقما قياسيا وصل الى 116 في المئة ونتج عنها حدوث تقليص في احتياط مخزون النفط.



واكدت اللجنة انها ستواصل مراقبة العوامل الاخرى في سوق النفط وتأثيرها على عملية إعادة التوازن الجارية في السوق وستترك جميع الخيارات مفتوحة لضمان بذل كل جهد ممكن لإعادة التوازن في السوق لصالح الجميع.