قالت السعودية إن التحالف العربي سيعيد فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر حكومة اليمن في غضون الـ24 ساعة القادمة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

جاء هذا في بيان صادر عن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة نشرته قناة"الإخبارية" السعودية الرسمية في حسابها بتويتر، أعلن فيه استئناف الوصول الإنساني والتجاري إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.



وقال البيان إن " التحالف، بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن، يقوم باتخاذ خطوات تتعللق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الانساني والشحنات الإنسانية والتجارية".

وبيّن أنه "سيتم اتخاذ الخطوات الأولى في هذه العملية في غضون الـ24 ساعة القادمة، وستتضمن إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر حكومة اليمن بما ذلك (مدن) عدن (جنوب غرب) والمكلا (جنوب) والمخا (جنوب غرب)"



وقال التحالف أن تلك الخطوات تأتي في إطار "مواصلة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني"

وأعرب التحالف، بحسب البيان، عن أمله أن"تساعد هذه الخطوات الفورية والأولوية والهامة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني"

وقال التحالف إنه "يعمل حاليا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استعراض إجراءات التفتيش والتحقق".

وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال فريق خبراء أممي لبحث آليات التحقق والتفتيش في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقال البيان إنه"فيما يتعلق بالموانئ الأخرى الخاضعة حاليا لسيطرة المتمردين، بما في ذلك الحديدة، يطلب التحالف من الأمين العام ( للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش)، أن يرسل في أقرب وقت ممكن فريقا من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف العربي في الرياض، لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".

وأردف، وذلك "من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية وفي ذات الوقت تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ ولاأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين".

ولفت البيان أن "التحالف سيواصل التعاون البناء مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة ومطار صنعا بناء على تلك المقترحات الجديدة".

ولم يفصح البيان أي تفاصايل عن تلك المقترحات الجديدية.