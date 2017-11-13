حنان عبد المعبود



أعلن مدير العلاقات العامة والاعلام بمعهد دسمان للسكري طارق العريان، أن المعهد والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، سينظم الاحتفال للسنة الحادية عشر على التوالي بمناسبة يوم السكر العالمي، وذلك يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر المقبل، خلال الفترة المسائية من الخامسة وحتى التاسعة مساءً، مبينا أن الاحتفال هو عبارة عن يوم مفتوح حـافـل بالعــديــد من الانشـــطة الترفيهيـة والتثقيفيـة، كما يتضمن فحوصات طبيـة، واستشارات طبية وغذائية، بالاضافة الى عروض وانشـــطـة ترفيهيـة ومســليـة للعائلات وهدايا وجوائز.

وأضاف العريان في تصريح صحافي، أن الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف انحاء العالم تشترك في مثل هذا اليوم بتنظيم انشطة وفعاليات للتوعية من اخطار مرض السكري، لافتا إلى أن المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته وهي "الوقاية والسيطرة، والحد من آثار مرض السّكري والمشكلات الصحية ذات الصلة في دولة الكويت، من خلال برامج فعالة في مجال البحث، والتدريب، والتعليم، والتوعية الصحية، وذلك من أجل تحسين نوعية حياة السكان"، لافتا في الوقت ذاته الى ان الكويت تحتل مركزا مرتفعا بين الدول الاكثر اصابة بأمراض السكري، مؤكدا ان معهد دسمان يعمل وفق استراتيجية توعوية وبرامجية محددة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجامعات العالمية لمكافحة المرض والوقاية من مخاطره.

وبدوره لفت مدير العلاقات العامة والاعلام بالمعهد إلى حث الجمهور من كافة فئات المجتمع لحضور هذا اليوم المميز للاستفادة من م سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية وشيقة في الوقت ذاته، مؤكدا على ضرورة التزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها مساعدة افراد المجتمع على اتباع سبل الوقاية من النوع الثاني من مرض السكري، وهذا ما نهدف إليه من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة، وبالأخص يوم السكر العالمي. حيث سيتواجد فريق من الأطباء والمختصين للرد على أية أسئلة طبية يطرحها الحضور، كما سيتم إجراء فحوصات سكر الدم وفحوصات طبية أخرى كنوع من الفحص الطبي الدوري للحضور وبعض الفقرات التي سيتم تخصيصها للأطفال، وذلك يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017، في معهد دسمان للسكري.