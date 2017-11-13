اعتمدت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات مع هيئة دبي للطيران المدني وذلك على هامش معرض دبي الجوي 2017 المقام في الامارة.

وحضر مراسيم الاعتماد من الجانب الكويتي رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الصباح ومن الجانب الإماراتي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني سيف السويدي.



وقال الشيخ سلمان الصباح، عقب اعتماد المذكرة انها تهدف الى تبادل الخبرات في مجال النقل الجوي وتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين الجهتين للارتقاء بمستوى الأداء العام في هذا المجال الحيوي مضيفا ان مذكرة التفاهم تأتي تتويجا لجهود التعاون بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.



واعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة مع الجانب الإماراتي في مجالات متعددة منها التخطيط والتطوير لتحقيق الإدارة الاستراتيجية الناجحة في مجال الطيران المدني وتبادل الخبرات التشغيلية الفنية التي تدعم انجاز وتنفيذ المشاريع المختلفة في هذا المجال.



واكد ان ثمرة التعاون الاخوي المشترك بين البلدين كانت "واضحة وناجحة في مجالات متعددة واليوم يأتي التعاون في مجال الطيران المدني ليؤكد متانة العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين".



يذكر ان الادارة العامة للطيران المدني شاركت يوم امس في افتتاح معرض دبي الجوي 2017 والذي يشهد مشاركة واسعة من كبريات مصانع وشركات الطيران العالمية ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.