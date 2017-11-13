عرضت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين المساعدة على نظيرتيها العراقية والايرانية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مساء امس مناطق حدودية بين البلدين.

واعرب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي دوري عن اسف حكومة برلين وتعازيها لذوي الضحايا والجرحى.

وقال زايبرت ان شكل المساعدات التي تستطيع الحكومة الألمانية تقديمها للحكومتين امر يجب ايضاحه في مع الحكومتين العراقية والايرانية.

وكان الزلزال الذي ضرب مناطق حدودية بين العراق وايران بقوة تجاوزت سبع درجات على مقياس ريختر مساء امس الاحد خلف اكثر من 200 قتيل و1600 مصاب في ايران وسبعة قتلى ونحو 201 مصاب بجروح في العراق.