عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد عن انطلاق النسخة الثالثة من دوري المناظرات يوم السبت المقبل للبنين والسبت الذي يليه للبنات بمشاركة 64 فريق بواقع 34 بنين و30 بنات مبيناً أن الفرق التي شاركت في المسابقة بلغ 90 فريقاً خلصواً بعد التصفيات إلى 64 فريقاً من قطاع التعليم العام والخاص والتربية الخاصة والمعهد الديني والطلبة الموهوبين.

وبين المقصيد في مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعة اجتماعات الوزارة بحضور توجيه اللغة العربية والقائمين بالإشراف على المسابقة ان دوري المناظرات في نسخته الثالثة التي ستنطلق مطلع السبت المقبل برعاية من ورثة المرحوم جاسم الخرافي ستشتمل على مواضيع متنوعة للطلبة منها اقتصادية وتربوية وأكاديمية فيما يحظر المناظرات في الشؤون السياسية والدينية كاشفاً في الوقت ذاته عن مسابقات مستقبلية للتنسيق مع إدارة المكتبات وتوجيه اللغة العربية للارتقاء بالطلبة لغوياً وحوارياً وثقافياً من خلال بعض المسابقات التي أهمها التركيز على كتابة قصص والنصوص المسرحية وبعض الجوانب الأدبية الأخرى

وقال إن بصمات توجيه اللغة العربية واضحة في دوري المناظرات وأياديهم البيضاء في هذا المشروع بعد أن بدأت انطلاقتنا منذ ثلاث سنوات استمرت حتى في أشهر الصيف الماضي من خلال الأندية المسائية لتكون هناك رؤية شاملة لأبنائنا الطلبة خاصة في المراحل الثانوية لافتا الى ان قضية التدريب كانت من أهم تطلعاتنا للتبادل الثقافي والحواري وتعويد الطلبة على الرأي والرأي الأخر وتأهيلهم للحياة الأكاديمية.

من جانبه قال الموجه العام للغة العربية صلاح دبشه إن فكرة دوري المناظرات جميلة ورائعة صاحبها إصرار وإخلاص على استمرار هذا المشروع الإيجابي وتطلعاته ألا يكون على مستوى دولة الكويت فقط ولكن على مستوى العالم مشيداً بالدعم الكبير الذي منحه الوكيل فيصل المقصيد للمشروع وتقديمه الضمانات اللازمة لاستمراره مما يمكننا من الاستمرار والتواصل مؤكداً إقبال الطلبة بشكل كبير على هذا المشروع الواسع من خلال زيادة الأعداد كل سنة عما يليها.

وأوضح دبشه تخصيص حصص للمرحلة الثانوية للمناظرات تم تدريب المعلمين عليها ولقيت تجاوباً كبيراً من قبل الطلبة وأعطت نتائج إيجابية كبيرة.