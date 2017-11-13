استقبل رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في مكتبه اليوم الاثنين، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع يرافقه عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين يمثلون أطفال وفتيان فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وذكرت شبكة (الدستور) الإخبارية في بيان صحافي، إن الغانم خاطب خلال اللقاء الأطفال الفلسطينيين وهم احمد عوض ونوران البلبول وجبر البدوي ومحمد سرحان قائلا "انتم بصمودكم وقوتكم وصلابتكم وبرغم صغر سنكم شاهدا على قوة الشعب الفلسطيني البطل وعلى جبن الاحتلال".

واضاف الغانم وفقا للبيان "ثقوا تماما ابنائي وبناتي بأن لكم في كل الوطن العربي ملايين تشعر بكم وتفاخر بصمودكم وترفع رأسها بالمثال والنموذج الذين تجسدونه بصبركم على المعاناة والقمع والانتهاكات اليومية".

وأكد خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان "بقاء الاحتلال وبقاء آلاف الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية هو دليل يومي قاطع ومستمر على الانتهاك الاسرائيلي لكل المواثيق والعهود الدولية ولكل منظومة القيم الاخلاقية التي يتفق عليها بني البشر بغض النظر عن عرقهم ودينهم وجنسهم".