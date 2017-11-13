أتمنى أن يكون هناك لقاء شهري للنواب مع الأمير لبحث آخر المستجدات ووضح الحلول المناسبة لها



سامح عبد الحفيظ

استغرب النائب عادل الدمخي، من ردود أفعال البعض حول المبادرة التي تقدم بها بشأن التشكيل الحكومي والجلوس على طاولة الحوار لكل من الحكومة والمجلس لأنه لم يطالب بتوزير احد بل ابتعاد عناصر التأزيم ، مطالباً زملاءه النواب بدعم هذه المبادرة نظراً لما تمر به الأوضاع الإقليمية من مخاطر الكويت ليست بمعزل عنها إذا تطورت الأمور .

وقال الدمخي "تقدمت بمبادرة حول مستقبل العلاقة بين السلطتين في ظل هذه الظروف العصيبة هدفها أن يكّون هناك طاولة حوار بين الحكومة والمجلس وتضمنت المبادرة ٨ نقاط عبارة عن قواعد عامة من ضمنها أن يتم اختيار الوزراء أهل الأمانة والابتعاد عن التأزيم ، مؤكداً أن التشكيل السليم والواقعي هو أساس التفاهم .

وشدد على ضرورة وجود فريق حكومي يتفاوض مع نواب الأمة حول الملفات محل خلاف، وعلى الحكومة أن تتعامل مع الجميع بالحياد وليس كما فعلت في انتخابات اللجان وأقصت عددا من النواب عن تشكيل اللجان ، مبيناً أن تأجيل الاستجوابات مرتبط بأن يكون هناك تشكيل وزاري غير تأزيمي.

وأوضح النائب الدمخي بأنه يريد أن يكون كل وزير على حده في كل يوم خميس يعقب الجلسات يشرح رؤيته وبرنامجه للنواب وتسجيل ملاحظاتهم والعمل على تلافيها ، متمنياً بان يكون هناك لقاء شهري للنواب مع سمو الامير لبحث آخر المستجدات والملفات ومناقشتها من اجل وضع الحلول المناسبة لها .

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